فتوش: ما قاله السيد نصرالله اختصر الحقيقة ولا يهبينا اي تهديد

لفت رجل الاعمال السيد ​بيار فتوش​ إلى ان "ما قاله الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ أمس حول موضوع الكسارات اختصر حقيقة المشهد"، موضحا ان "الرجال الموجودون في ​عين دارة​ هم لحماية المجمّع من الزعران والميليشيات".

وأكد في حديث تلفزيوني أنه "نحن مسنودون على فخامة ​الرئيس ميشال عون​ و​الجيش اللبناني​ والاجهزة الامنية الساهرة على أمن المواطنين"، مشددا على انه "لا يهبينا اي تهديد ولن نتراجع ولن ننكسر".

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كشف أنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط كان قد طلب الشراكة مع بيار فتوش في كسارة عين دارة إلا ان فتوش رفض ذلك.