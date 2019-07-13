نصار: تكثر الذرائع عند فشل الأداء والضحية كالعادة الوطن

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنيس نصار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​الموازنة​ مخيبة للامال كواقع ​الحكومة​ الغير مسؤولة"، لافتا إلى ان "اقتصادنا على المحك، وجودنا بخطر، والمسؤولين غائبين عن لعب دورهم وأداء واجباتهم تجاه المواطنين. تكثر الذرائع عند فشل الأداء، والضحية كالعادة الوطن والمواطن".

وتوجه إلى المواطنين بالقول: "ايها اللبنانيّون إستقبلوا قريبا جداً ازمة نفاياتٍ جديدة تتقدّمُ على اجنحة الخطط الإصلاحية اليافعة والنافعة في الدولة الحديثة".