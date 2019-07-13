لفت نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني إلى أن "الموقف العام كحزب قوات لبنانية من الموازنة أنها ليست موازنة تصلح لحجم التحديات التي نحن فيها وهي نتيجة عمل قامت به الحكومة وترجمت ببعض الارقام ومواد اصلاحيات وهي ليست كافية وعلينا أن نقوم بعمل كبير وهي دون المعدل للنجاح والموازنة نقطة ببحر الاصلاحات بوجه التحديات التي لدينا".
وفي حديث تلفزيوني، أشار حاصباني إلى أنه "لا جلسة للحكومة الأسبوع المقبل وقطوعات الحسابات أمر أساسي سيحل ويجب أن نتوجه صوب الإصلاح ومعالجة الملفات الكبيرة أولاً".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: الموازنة نقطة في بحر الإصلاحات المطلوبة أمام التحديات التي نواجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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