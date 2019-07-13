استطلاع: غالبية الألمان ترى أن حالة ميركل الصحية شأن شخصي

دبي - بواسطة محمد فارس أكدت غالبية الألمان أن الحالة الصحية لمستشارتهم شأن شخصي لا يجب عليها الإفصاح عنه علنيا. وفيما تؤكد ميركل بأنها بصحة جيدة، تجنب إعلام حزبها الحديث عن حالتها لكن مصادر حزبية تحدثت عن جدل بشأن موعد تسليمها السلطة. © Reuters/H. Hanschke Provided by Deutsche Welle

أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت (13 يوليو/تموز)، أن 59% من الألمان أعربوا عن معارضتهم لأن تدلي المستشارة أنغيلا ميركل بمعلومات علنية مفصلة عن حالتها الصحية، معتبرين ذلك شأنا شخصيا للمستشارة.

وفي المقابل، طالب 34%من الألمان ميركل بالإفصاح عن سبب إصابتها بهذه النوبات، بينما لم تحدد نسبة 7% موقفها من الأمر.

أجرى الاستطلاع معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية. وشمل الاستطلاع 4495 شخصا.

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وحتى الحزب الذي قادته ميركل حتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الاتحاد الديموقراطي المسيحي، يبدو أن تناول مسألة نوبات الارتجاف يمثل "موضوعاً محرّماً"، وفق ما افترضت صحيفة "بيلد" الأكثر قراءة في ألمانيا، والتي وصفت نوبات الارتجاف بـ"الغامضة".

لكن مصادر رفيعة في الحزب قالت إن نوبات الارتعاش التي أصابت ميركل خلال مناسبات عامة أذكت الجدل بين بعض أعضاء الحزب بشأن ما إذا كان عليها أن تسلم السلطة في موعد قبل التاريخ المقرر في 2021. في هذا السياق قال عضو في اللجنة التنفيذية للحزب "الارتعاشات تشعل النقاش الداخلي في الحزب بشأن إمكانية صمود الجدول الزمني المتفق عليه بين ميركل... وكرامب-كارنباور المتعلق بعدم تسليم السلطة قبل 2021"، وفق ما نقلت وكالة رويترز. لكن مصادر في معسكر المحافظين قالت إنها لا هي خليفتها في رئاسة الحزب ، تريدان تغيير هذا الجدول الزمني. وفي حالة تنحي ميركل مبكرا فإن هذه الخطوة ستؤدي على الأرجح لإجراء انتخابات جديدة.

يُذكر أن ميركل عانت من عدة نوبات ارتجاف علانية خلال استقبالها رؤساء حكومات على مدار الأسابيع الماضية. وكانت تظهر هذه النوبات خلال وقوفها تحية للسلام الوطني. وكانت آخر نوبة ارتجاف للمستشارة يوم الأربعاء الماضي، أثناء استقبالها رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه بمراسم عسكرية. وأكدت ميركل بعد ذلك أن حالتها الصحية جيدة، وقالت: "لا ينبغي الشعور بقلق".

ع.ج.م/ع.خ (د ب أ، روتيرز، أ ف ب)