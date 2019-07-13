رئيس الوزراء العراقي يدعو الدول الأوربية إلى الاستثمار في بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا):

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت الدول الأوربية إلى الاستثمار في العراق وزيادة التعاون في جميع المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال عبد المهدي خلال لقائه اليوم الممثلة العلیا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجیة والسیاسیة والأمنیة ونائبة رئیس المفوضیة الأوروبیة فیدریكا موجیريني: "إن العراق يرى في الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا وقطع أشواطا مهمة ومازلنا نعمل بهذا الاتجاه، مشير إلى أن العراق يريد تشجيع الاستثمار الأوروبي في العراق وزيادة التعاون في جميع المجالات، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف عبد المهدي "أن العراق بانتصاره على داعش قدّم ثمنا باهظا ، وكانت آثار هذا الانتصار مهمة للعراق والمنطقة والعالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ،وأن على الدول الكبرى أن تقيّم العراق ضمن واقعه كدولة خرجت من الحروب وهي الآن تنهض وبشكل قوي وفعّال لا كدولة مستقرة منذ مدة طويلة، ويجب أن تنظر المعايير المطبّقة في تصنيف العلاقات الدولية الى العراق كدولة بدأت تستقر بعد خوضها حروبا طويلة، وبالتالي نحتاج الى نوع من التمييز الإيجابي".

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من جانبها،أكدت موجيريني "أنها قد شاهدت بغداد الآن غير ماشاهدته في المرة السابقة، وان هنالك تغييرا كبيرا نحو الأفضل، وأن الهدف الأساسي من زيارتها إلى بغداد هو التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للعراق سياسيا ومعنويا وماليا ، وكذلك لإظهار التكاتف معه".

وأشارت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية إلى "أن العراق أحد أفضل شركاء الاتحاد الأوروبي، وهناك نجاح للسياسة العراقية الخارجية المتوازنة في المنطقةولابد من الاستمرار بهذه السياسة".

وقالت موجيريني "إن المواقف العراقية الأوربية متطابقة والنظرة إلى المنطقة هي نظرة متشابهة، وإن المزيد من التعاون سيساعد في إنجاح العمل على الاستقرار في المنطقة والعالم".

كما أكدت على أن العراق قصة نجاح مهمة في المنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يرغب بالاستمرار في تقديم الدعم لتعزيز قصة النجاح هذه".