"جريمة قتل والفاعل مجهول".. العثور على سيدة مذبوحة داخل سكنها بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة ربة منزل داخل شقة مستأجرة بمنطقة السلام. ورد بلاغ لقسم شرطة من بعض الأهالي بدائرة القسم بلاغا بالواقعة، وبالانتقال والفصح عُثر على جثة ربة منزل مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وطعنات متفرقة بالجسد. حرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث القاهرة تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.

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