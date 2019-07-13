"خلي بالك من العيال".. صاحب محل ينهي حياته رميا بالرصاص بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أطلق صاحب محل الرصاص على نفسه داخل شقته بعين شمس ليلقى مصرعه في الحال بسبب مروره بأزمة مالية.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا، بانتحار مالك محل داخل شقته، انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث.

دلت التحريات أن المتوفى يدعى "م.ا"، مالك محل، وأن سبب انتحاره هو تراكم الديون عليه، وبينت التحريات أن يوم الحادث اتصل الزوج هاتفيا بزوجته وأوصاها برعاية أولادهما ثم أطلق النار على نفسه وانتحر.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.