بريطانيا تعلن تسليم الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق بعد ضمانات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هانت، إن بلاده ستسلم ناقلة النفط الإيراني المحتجزة منذ أيام في جبل طارق، بتهمة تخطي العقوبات الدولية وتهريب النفط لسوريا، بعد الحصول على ضمانات إيرانية بعدم توجهها لدمشق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وكانت البحرية البريطانية احتجزت السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أنها كانت تحمل شحنة نفط إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
واستدعت إيران بعدها السفير البريطاني للاحتجاج على ما وصفته بأنه "نوع من القرصنة".
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