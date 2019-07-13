حدث في 8 ساعات| السيسي يزور الكلية الحربية.. واعتماد نتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية، واعتماد وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة.

ويرصد الخليج 365، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي في الكلية الحربية

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، السبت، الكلية الحربية، لمتابعة برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، والإعداد المهارى لطلبة الكلية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجراً، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وقام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفياً، بحضور خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انخفاض الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة "السبت والأحد والاثنين"، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تطوير الساحل الشمالي

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، والذي تم إعداده من جانب اللجنة المشكلة لهذا الغرض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل الهزة الأرضية

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية السطحية التي سجلت 2.7 درجة على مقياس ريختر، وضربت منطقة شمال شرق وتحديدًا المقطم، والمعادي مساء أمس الجمعة، غير معلوم أسبابها حتى الآن.

وأضاف بدوي، لمصراوي، اليوم السبت، أنه من المحتمل أن يكون السبب في هذه الهزة السطحية التي لم تحدث أي أضرار، وقوع تفجير داخل أحد المناجم أو المحاجر الموجودة في المنطقة ليكون السبب صناعيًا وليس طبيعيًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كشف أثري جديد

افتتح وزير الآثار، الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وهرم "الكا" العقائدي للزيارة للجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما وترميمهما.

وأعلن الوزير عن كشف أثري جديد، قامت به بعثة أثرية مصرية ظلت تعمل ما يقرب من عام في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300 متر جنوب شرق هرم أمنمحات الثاني بدهشور، حيث استطاعت العثور على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 مترا تقريبا إلى الناحية الشرقية، ويعتبر هذا الجدار أحد العناصر المعمارية المهمة في عصر الدولة الوسطى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

افتتاح صالون جديد بمحطة مصر

أعلن اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، إحدى الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية، عن افتتاح صالون رمسيس ( RAMSES LOUNGE) بمحطة رمسيس للقطارات بوسط القاهرة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصر في قائمة "الإيكونومست"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على احتلال مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%.. للمزيد اضغط هنا