أحدهم 100%.. ننشر أسماء الـ4 الأوائل على الثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالات هاتفية بالطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من التقدم والنجاح.

وينشر الخليج 365 أسماء الـ4 الأوائل على الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث حصل الطالب أحمد بكر محمد من محافظة الغربية على المركز الأول بمجموع 100% الشعبة العلمية.

Advertisements

وحصل الطالب محمد السيد خليل من محافظة الدقهلية على المركز الأول في الشعبة الأدبية بمجموع 99.37%.

وحصلت الطالبة هبة فتوح حسين على المركز الأول (كفيف) بنسبة 97.62%، كما حصل الطالب أحمد جمال صابر على المركز الأول بالشعبة الإسلامية بمجموع 94.78%.