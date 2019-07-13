البحرية المغربية تنقذ 161 مهاجرًا غير شرعي بالبحر المتوسط

أنقذت وحدات تابعة للبحرية الملكية المغربية 161 مهاجرًا غير شرعي بمياه البحر المتوسط.

وأوضح مصدر من البحرية وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - أن البحرية الملكية قامت بإنقاذ 7 مراكب تقوم بنقل المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم عبور

وأوضح المصدر أنه تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين بعدما واجهت مراكبهم صعوبات تقنية قبالة السواحل الشمالية للمملكة بين "طنجة" و"الناظور"، وتم تسليمهم لسلطات الموانئ بشمال البلاد لتلقي الإسعافات وإجراء الترتيبات الإدارية. البحرية الملكية قامت بإنقاذ 7 مراكب تقوم بنقل المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم عبورالمياه المغربية باتجاه إسبانيا.وأوضح المصدر أنه تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين بعدما واجهت مراكبهم صعوبات تقنية قبالة السواحل الشمالية للمملكة بين "طنجة" و"الناظور"، وتم تسليمهم لسلطات الموانئ بشمال البلاد لتلقي الإسعافات وإجراء الترتيبات الإدارية.

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