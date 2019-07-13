مصرع 5 أشخاص إثر انهيار محجر جنوبي الصين

قتل 5أشخاص جراء انهيار محجر في مدينة "تسنشي" بالصين، حسبما اعلنت سلطات منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي البلاد. البلاد. وذكرت سلطات المنطقة - في بيان اليوم السبت- أن الحادث وقع في

ولم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو العدد الدقيق للأشخاص المدفونين جراء الانهيار. محجر "تيانما" بقرية "خكو" بمدينة "تسنشي"، حيث هرع رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.ولم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو العدد الدقيق للأشخاص المدفونين جراء الانهيار.

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