الجيش اليمني يقتل 20 عنصرا حوثيا

قتل 20 عنصرا حوثيا ، اليوم السبت، في كمين للجيش اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شرق البلاد.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ، وفقا لقناة " العربية الحدث" الإخبارية أن عنصرا من
وكان المتحدث باسم الجيش اليمني، عبده مجلي قد أكد
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