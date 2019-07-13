الجيش اليمني يقتل 20 عنصرا حوثيا

قتل 20 عنصرا حوثيا ، اليوم السبت، في كمين للجيش اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شرق البلاد. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ، وفقا لقناة " العربية الحدث" الإخبارية أن عنصرا من Advertisements ميليشيات الحوثي على الأقل قتلوا، وأصيب آخرون، في كمين محكم للجيش الوطني، بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وكان المتحدث باسم الجيش اليمني، عبده مجلي قد أكد ميليشيات الحوثي على الأقل قتلوا، وأصيب آخرون، في كمين محكم للجيش الوطني، بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.وكان المتحدث باسم الجيش اليمني، عبده مجلي قد أكدأن الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة والعديد من المكاسب على الأرض بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، حيث كبدت القوات الأمنية خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي واستطاعت السيطرة على العديد من المناطق الجبلية والمناطق الهامة وانتزاع الألغام . اقرأ أيضاً الأردن تستضيف المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

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