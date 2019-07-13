القوات العراقية تعثر علي عبوات ناسفة تابعة لداعش بسامراء

عثرت القوات العراقية على 6 قنابل هاون و5 عبوات ناسفة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي " واع"، أن "سرية هندسة ميدان واستخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت من العثور على 4 قنابل هاون وتم تفكيكها"، مضيفة أن "أن كتيبة هندسة ميدان الفرقة

وأشارت إلى أن فوج مغاوير في جزيرة سامراء، تمكن أيضاً من العثور على قنبلتين هاون ومعدات (BKC) وعدد من الأسلحة والذخائر التابعة للتنظيم. أن "سرية هندسة ميدان واستخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت من العثور على 4 قنابل هاون وتم تفكيكها"، مضيفة أن "أن كتيبة هندسة ميدان الفرقة4 شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش وتطهير لجزيرة غرب سامراء، وتمكنت من العثور على 5 عبوات ناسفة وتم تفكيكها".وأشارت إلى أن فوج مغاوير في جزيرة سامراء، تمكن أيضاً من العثور على قنبلتين هاون ومعدات (BKC) وعدد من الأسلحة والذخائر التابعة للتنظيم.

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