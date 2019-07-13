البحرين: قناة الجزيرة تستهدف الشعوب العربية

شن وزير شئون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي هجوم علي قناة (الجزيرة) القطرية قائلًا: "إنه بعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا". وقال الرميحي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - : "إن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقاتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة،

وأكد وزير شئون الإعلام البحريني أن حل الأزمة القطرية ليس عبر مرتزقة أقلام دخلاء على مهنة الإعلام ، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية. وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - : "إن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقاتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة،يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من انسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة".وأكد وزير شئون الإعلام البحريني أن حل الأزمة القطرية ليس عبر مرتزقة أقلام دخلاء على مهنة الإعلام ، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية. اقرأ أيضاً رئيس وزراء البحرين يحدد 5 مبادئ لعالم آمن ومستقر

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