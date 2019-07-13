الاتحاد الأوروبي والعراق يتعهدان بتحقيق السلام بالشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، التزامهما المشترك نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أن ذلك جاء خلال لقاء الحكيم مع موجريني، التي تزور العراق حاليا، حيث شددًا على أن الصداقة التي

تربطهما قد تعمقت في السنوات الأخيرة من خلال التعاون المشترك لهزيمة داعش".وأعربت موجريني عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمساهمات والتضحيات التي قدمها العراق في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدة دعم جهود العراق للقضاء على جميع أشكال الفكر الإرهابي، وعلى استمرار العمل مع العراق لإنجاز الأهدافالتي رسمها مؤتمر إعادة الإعمار الذي عُقد في الكويت في فبراير ٢٠١٨ من أجل توفير مستقبل أفضل لشعب العراق.وأكد الجانبان أن التعاون هو الأساس الأقوى للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة على المدى الطويل، وأن الاتحاد الأوروبي باقٍ على التزامه مع الحكومة العراقية لتعزيز هذه القيم، كما أكدا ضرورة خفض التصعيد في التوترات الحالية في المنطقة مع التذكير بالمخاطر والعواقب المترتبة عليها.

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