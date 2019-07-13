أردغان يضيق الخناق على السوريين ويتوعدهم بالترحيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم السبت ، أن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا بتضييق الخناق عليهم ، إذ تتضمن الخطوات ثلاثة ملفات هي : حثهم على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المستشفيات.

وقال أردوغان ، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم ، : "سوف نتخذ الخطوات اللازمة لحثهم على العودة وسنرحل من ارتكب منهم جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه".

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ولم يتحدث الرئيس التركي عن تفاصيل الإجراءات التي قد تتخذ

في هذه الملفات الثلاثة ، ولا عن نسبة الضرائب التي قد تقتطع.وبدأت السلطات التركية مطالبة المحلات التي ترفع لافتات بالعربية غير المطابقة للمواصفات التركية في إسطنبول بضرورة التزام القانون، كما فرضت وزارة العمل شروطا مشددة للحصول على أذون العمل ورفضت في الفترة الأخيرة العديد من هذه الطلبات.

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