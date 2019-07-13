كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك سلمان يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج "ضيوف خادم الحرمين"، "إن أمر الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز، يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين فى أنحاء العالم، ويدل على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي المبنية على تعاليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله"، بحسب ما نقلته وكالة "واس".

وأوضح آل الشيخ، "أن المدعوين يأتين إلى 72 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يأتي متوافقًا مع المكانة المرموقة والرائدة التى تليق بالمملكة فى العالم الإسلامي بصفتها رائدة لكل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين وتسعى دائما لتحقيق وحدتهم واجتماعهم".

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وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1996-1997، حتى تاريخه وصل إلى "52.747" حاجا وحاجة من مختلف دول العالم، لافتًا الانتباه إلى أن البرنامج يحقق حلم مسلمين كثر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيدًا بما حققه البرنامج من أصداء طيبة على مستوى العالم.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكره وتقديره للملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودى، على حرصهم وعنايتهم الكريمة والمباشرة على أداء المسلمين شعائر الإسلام وواجباته بأمن ورخاء.

وفي نفس السياق، أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة للحج هذا عام من مطارات دول: باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا بلغ 36744 حاجًا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.