كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى في صفوف الحوثيين بمواجهات مع الجيش اليمني بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، اليوم السبت في مواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن المواجهات دارت قرب تبة "قعيطة" بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون، لافتا إلى أن الميليشيات كانت تحاول استعادة تبة "القعيطة" إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار إلى أن قوات الجيش فككت عبوتين ناسفتين بالقرب من مواقعها في المنطقة ذاتها.

وكان المتحدث باسم الجيش اليمني عبده مجلي أكد أن الجيش يحقق انتصارات كبيرة على الأرض، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، مشيرا إلى أن القوات الأمنية كبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة واستطاعت السيطرة على العديد من المناطق الجبلية والمهمة، فضلا عن انتزاع العديد من الألغام.