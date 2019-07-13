كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 12 شخصا ونزوح مليون أخرين جراء فيضانات الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال شرق الهند إلى نزوح أكثر من مليون شخص عن ديارهم وتسببت الفيضانات المفاجئة في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً خلال 72 ساعة، وسط تحذيرات من أن الوضع قد يزداد سوءًا في الأيام المقبلة.

وقالت نشرة فيضان حكومة الولاية الهندية "إنّ 12 شخصا لقوا حتفهم في حوادث غرق منفصلة في الايام الثلاثة الماضية، وتأثر أكثر من مليون شخص وأصبح وضع الفيضان خطيرا".

ووفقاً لوكالة رويترز، قال مسؤولون اليوم السبت، إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار والانهيارات الطينية خلفت آثار الدمار في شمال شرق الهند، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص والتأثير على أكثر من مليون شخص.

وقُتل اثنان من تلاميذ المدارس وأصيب عدد آخر في وقت سابق من الأسبوع بالقرب من بلدة تاوانج عندما انهار جدار المدرسة الداخلية أثناء نومهم، وتقع تاوانج في ولاية أروناتشال براديش على ارتفاع 2900 متر (9500 قدم).