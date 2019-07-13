كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: سنفرج عن ناقلة النفط الإيرانية إذا ضمنا أنها لن تتوجه إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية بريطانيا إنه تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وطمأنه بأن ما يهم لندن هو وجهة ناقلة النفط غريس1 وليس منشأ النفط الذي تحمله.

وحسب "رويترز" قال هانت إن ظريف أبلغه "حرص إيران على حل أزمة الناقلة التي احتجزت بجبل طارق وعدم التصعيد".

وقال هانت لظريف إن بريطانيا "ستسهل إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية من جبل طارق إذا ما تلقت ضمانات بأنها لن تتجه إلى سوريا".

وأكد الوزير البريطاني إنه سيسهل الإفراج عن الناقلة إذا حصل على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا بعد الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق.