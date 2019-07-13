وجه المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل في تطوان، يوم الأربعاء الماضي، انتقادا لاذعا إلى مديرة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بعدما عمدت إلى عدم تمكين الطلبة من الوثائق الضرورية لاجتياز مباريات الماستر في المعهد العالي لعلوم الصحة في سطات.
وكشف المكتب النقابي في بيان استنكاري أن المديرة ترتكب خروقات عديدة فيما يتعلق بتسيير هذه المؤسسة، مطالبا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومشيرا إلى اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى لحل هذه المشكلة.
وسبق للمنظمة أن راسلت الجهات الوصية على القطاع، بتاريخ 15 نونبر 2017، بشأن خروقات الماستر البيداغوجي في العلوم التمريضية، والمتمثلة في عدم شرعية لجنة الانتقاء الشفوي، وافتقاد لجنة الانتقاء للعناصر الموضوعية، والحياد، فضلا عن عدم توفر الأهلية العلمية للمنسق البيداغوجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما حرمت طلبة من اجتياز مباريات الماستر.. نقابة تطالب بمحاسبة مديرة معهد التمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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