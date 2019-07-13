الرجاء يعقد اجتماعا أخيرا مع الورفلي للحسم في بقائه مع الفريق

يواصل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مسلسل مفاوضاته مع اللاعب سند الورفلي، من أجل التوصل لاتفاق يقضي بمواصلة المدافع الليبي حمل قميص الفريق الأخضر.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الرجاء برئاسة جواد الزيات، اجتماعا أخيرا مع الورفلي غدا الأحد، للحسم في إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق البيضاوي من عدمه.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء، في بقاء الورفلي، خاصة أنه يعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، ناهيك عن انسجامه في الخط الخلفي للفريق مع القائد بدر بانون.

ولعب الورفلي موسما واحدا للفريق البيضاوي بنظام الإعارة، قادما من أهلي طرابلس الليبي، وهي الإعارة التي انتهت صلاحيتها بنهاية الموسم الكروي الماضي، علما أنه حقق مع الرجاء لقبي كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، وكأس السوبر الإفريقي.