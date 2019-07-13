يواصل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مسلسل مفاوضاته مع اللاعب سند الورفلي، من أجل التوصل لاتفاق يقضي بمواصلة المدافع الليبي حمل قميص الفريق الأخضر.
ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الرجاء برئاسة جواد الزيات، اجتماعا أخيرا مع الورفلي غدا الأحد، للحسم في إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق البيضاوي من عدمه.
ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء، في بقاء الورفلي، خاصة أنه يعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، ناهيك عن انسجامه في الخط الخلفي للفريق مع القائد بدر بانون.
ولعب الورفلي موسما واحدا للفريق البيضاوي بنظام الإعارة، قادما من أهلي طرابلس الليبي، وهي الإعارة التي انتهت صلاحيتها بنهاية الموسم الكروي الماضي، علما أنه حقق مع الرجاء لقبي كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، وكأس السوبر الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يعقد اجتماعا أخيرا مع الورفلي للحسم في بقائه مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.