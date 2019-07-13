العمليات المشتركة: إرادة النصر دمرت مقدرات داعش في الصحراء

أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، أن عمليات إرادة النصر دمرت مقدرات تنظيم "داعش" في عمق الصحراء. ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول قوله، إن "عمليات إرادة النصر حققت نتائج إيجابية وتمكنت من تدمير مقدرات داعش في عمق الصحراء (الرابطة بين محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين) من اوكار ومضافات ومستودعات ودعم لوجستي".



وأضاف رسول، أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الجيش والحشد الشعبي الذي يعمل ضمن المنظومة الأمنية"، لافتا إلى أن "الصفحات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تنظيف ما تبقى من الغدد السرطانية المتمثلة بداعش".

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