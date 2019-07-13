الزوراء يؤمن المركز الثالث برباعية في شباك فريق الحسين

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2019-07-13 | 17:50
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وشهدت المباراة اهدار ركلتي جزاء في المباراة، الاولى احتسبت للنوارس في الدقيقة 57 ةالثانية لفريق الحسين في الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز، استطاع الزوراء ان يحسم المركز الثالث لصالحه برصيد 64 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الحسين عند النقطة 24 في قاع الترتيب، لفشل في البقاء بدوري الاضواء الموسم المقبل رسمياً.
وفي بقية النتائج، تعادل السماوة مع الصناعات الكهربائية 1-1وتغلب اربيل على البحري 3-1 وتعادل نفط الوسط امام الديوانية 0-0.
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