الزوراء يؤمن المركز الثالث برباعية في شباك فريق الحسين

فريق الحسين افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب شهاب رزاق في الدقيقة الثانية من المباراة، لينتفض فريق النوارس ويسجل رباعية تناوب على تسجيلها كل من: عمر منصوري في الدقيقة 32 ومحمد عبد الزهرة "ابو حالوب" في الدقيقة 43 وعلاء عباس (هدفين) في الدقيقتين 70 و79.وشهدت المباراة اهدار ركلتي جزاء في المباراة، الاولى احتسبت للنوارس في الدقيقة 57 ةالثانية لفريق الحسين في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، استطاع الزوراء ان يحسم المركز الثالث لصالحه برصيد 64 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الحسين عند النقطة 24 في قاع الترتيب، لفشل في البقاء بدوري الاضواء الموسم المقبل رسمياً.