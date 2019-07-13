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الزوراء يؤمن المركز الثالث برباعية في شباك فريق الحسين

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2019-07-13 | 17:50

الزوراء يؤمن المركز الثالث برباعية في شباك فريق الحسين

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امن فريق الزوراء موقعه في المركز الثالث بسلم ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على فريق الحسين 4-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب 5 الاف متفرج ضمن لقاءات الاسبوع السابع عشر من المرحلة الثانية للمسابقة.
فريق الحسين افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب شهاب رزاق في الدقيقة الثانية من المباراة، لينتفض فريق النوارس ويسجل رباعية تناوب على تسجيلها كل من: عمر منصوري في الدقيقة 32 ومحمد عبد الزهرة "ابو حالوب" في الدقيقة 43 وعلاء عباس (هدفين) في الدقيقتين 70 و79.

وشهدت المباراة اهدار ركلتي جزاء في المباراة، الاولى احتسبت للنوارس في الدقيقة 57 ةالثانية لفريق الحسين في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، استطاع الزوراء ان يحسم المركز الثالث لصالحه برصيد 64 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الحسين عند النقطة 24 في قاع الترتيب، لفشل في البقاء بدوري الاضواء الموسم المقبل رسمياً.

 

وفي بقية النتائج، تعادل السماوة مع الصناعات الكهربائية 1-1وتغلب اربيل على البحري 3-1 وتعادل نفط الوسط امام الديوانية 0-0.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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