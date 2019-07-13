اصابة اربعة اشخاص بحادث سير شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة اربعة اشخاص بحادث سير شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اربعة اشخاص اصيبوا، عصر اليوم، بحادث سير بسبب انقلاب عجلة واصطدام اثنتين ضمن قضاء التاجي".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.