أفادت وسائل إعلام، السبت، بمقتل شخص على الأقل بإطلاق نار في ساحة عامة شمالي العاصمة الإيرانية طهران. وذكرت وكالة "رويترز"، ان "شخصاً قُتل، اليوم، في إطلاق نار شمالي طهران". وكانت العاصمة الإيرانية طهران قد تعرضت عدة مرات إلى عمليات إطلاق نار، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل على الاقل بإطلاق نار في ساحة عامة شمالي طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.