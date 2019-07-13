Faceapp.. كيف تستخدم تطبيق صورتك وأنت كبير؟

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العين الإخباريةالسبت 2019/7/13 05:19 مساء بتوقيت أبوظبي
Faceapp تطبيق صورتك وأنت كبير
أثار تطبيق جديد يحمل اسم faceapp، أو "صورك وانت كبير" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وبدأ عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في نشر صورهم بعد التعديل عليها من خلال تطبيق faceapp.
التطبيق الجديد يعمل بتنقية الذكاء الاصطناعي، ويستطيع توقع شكل الشخص بعد 60 عاما أو أكثر، وتصدر سؤال حول كيفية عمل تطبيق faceapp.. "العين الإخبارية" تشرح في التقرير التالي تفاصيل التطبيق وكيف يمكن تشغيله؟
ما هو "faceapp"
faceapp هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث تغييرات على وجهك، يستطيع التطبيق التقاط صور جديدة لك بهذه التغيرات أو التعديل على صور قديمة لك، وقد ابتكر البرنامج مجموعة من المبرمجين الروس وتم إصداره في 2016.
ما هي أهم التأثيرات الموجودة في التطبيق؟
التطبيق توجد به مجموعة من الفلاتر المختلفة التي يمكن تطبيقها على شكلك، فهو يستطيع إضافة ابتسامة على الوجه المختار، أو تحويل الوجه إلى طفل رضيع أو تغير النوع من رجل لأنثى أو العكس، كما يجعلك ترى شكلك وأنت كبير في السن.
كيف يمكن استخدام تطبيق faceapp؟
بالنسبة إلى التقاط صورة جديدة: عندما تقوم بفتح البرنامج فسيظهر أمامك كـ"كاميرا عادية"، ثم سيبدأ البرنامج بالتعرف على وجهك بعد أن تقوم أنت بتحديد وجهك، وبعد التعرف سيقوم بمعالجة الصورة، ويمكنك اختيار التأثير الذي تريد أن تحدثه على وجهك.
أما بالنسبة إلى التعديل على الصور القديمة بعد فتح البرنامج اسحب لأعلى حتى تظهر أمامك صورك، ثم اختر الصورة التي تريدها، وسيبدأ التطبيق في معالجتها، بعد ذلك اختر التأثير الذي تريده، وقم بحفظ الصورة بعد التعديل.
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