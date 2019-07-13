خسائر فادحة لمليشيا الحوثي في 3 محافظات يمنية

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، خسائر فادحة بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي، وذلك في محافظات الجوف والبيضاء والحديدة.

ففي محافظة الجوف قتل عدد من العناصر الحوثية، في معارك مع قوات الجيش الوطني شمال مديرية المتون.

وقال الجيش اليمني إن مواجهات عنيفة دارت قرب تلة "قعيطة" بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون، بعد محاولة مليشيا الحوثي استعادتها.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال محاولة التسلل الحوثية، وتكبيدها عددا من القتلى والجرحى.

كما فككت قوات الجيش الوطني، في ذات الجبهة، عبوتين ناسفتين، زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في ذات المنطقة.

وفي محافظة البيضاء، شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات، على مواقع لمليشيا الحوثي في جبهة "ناطع".

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وأسفرت الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين بجبل " أكبار"، عن مقتل وجرح عدد من العناصر الانقلابية، وتدمير آليات عسكرية مختلفة.





وفي محافظة الحديدة، صدت قوات الجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وحاولت مليشيا الحوثي التقدم من مواقع تمركزها في مديرية زبيد، باتجاه مواقع الجيش في مديرية التحتيا.

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات كبيرة من عناصرها، وآلياتها القتالية، باتجاه المنطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل 20 حوثيا على الأقل بكمين محكم بجبهة صرواح، غرب محافظة مأرب، شرقي البلاد.