مصر تواصل جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية

كثفت مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، جهودها واتصالاتها مع مسؤولين في رام الله وغزة، في مسعى لإنهاء الإنقسام الفلسطيني وتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

ومواصلة لتلك المساعي، التقى وفد رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة المصري، اليوم السبت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد قيادي من حركة فتح في مدينة رام الله، بعد أن التقى في غزة، أمس واليوم السبت، مع وفد قيادي من حركة حماس.

ترأس وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع الوفد الأمني المصري؛ حيث كان الوفد التقى مع وفد من حركة "فتح" في مدينة رام الله، الخميس، بعد زيارة لرئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى القاهرة، الأربعاء، التقى خلالها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

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تركزت الاجتماعات على الجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام والمصالحة وتثبيت تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.





من جانبه عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه مصر، داعياً لضرورة استمرار مصر بجهودها من أجل إنهاء الانقسام والتحرك المصري على الصعد كافة، من أجل التمسك بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية، نشرته الوكالة الرسمية، أن عباس شدد على التنسيق العربي المشترك من أجل حماية الموقف العربي الموحد، الذي عبرت عنه قرارات القمم العربية المتتابعة بالتمسك بمبادرة السلام العربية وحماية القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها".

ولاحقاً لهذا اللقاء اجتمع الوفد الأمني المصري مع وفد قيادي من حركة "فتح" ضم أعضاء اللجنة التنفيذية في الحركة عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.