مقتل شخص في إطلاق نار شمالي طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن شخصاً قُتل إثر إطلاق نار شمالي العاصمة طهران. ولم تفد جهات رسمية أو وسائل إعلام أخرى بمزيد من التفاصيل حول إطلاق النار الذي وقع في ميدان الأرجنتين بالعاصمة الإيرانية.



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