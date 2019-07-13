مواجهات إثر احتجاجات بهونج كونج ضد تجار من الصين

اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في هونج كونج، السبت، بعد احتجاجات لمتظاهرين مناهضين للحكومة في بلدة حدودية ضد تجار قادمين من البر الصيني.



وواجهت الشرطة المحتجين برذاذ الفلفل والعصي في شونج شوي، البلدة القريبة من الحدود مع الصين، بعدما سار الآلاف للاحتجاج على "من يمارسون التجارة الموازية".



وأفادت الشرطة في بيان بأنها لجأت إلى القوة بعد اندلاع مشاكل بين المتظاهرين وسكان محليين "ومحاولة مهاجمة ضباط الشرطة عندما تدخلوا".

وفي شونج شوي تنتشر عشرات الصيدليات ومتاجر مستحضرات التجميل الرائجة، ويقصدها تجار من البر الرئيسي لشراء سلع في هونج كونج؛ حيث لا تفرض ضريبة على المبيعات، وإعادة بيعها على الجانب الآخر من الحدود.

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ويعزز هؤلاء التجار حركة التجارة في مناطق قريبة من الحدود، لكنهم يثيرون غضب السكان المحليين.

وأجبرت الاحتجاجات المحلات القليلة التي كانت لا تزال مفتوحة على إغلاق أبوابها، بحسب صور بثتها وسائل إعلام محلية.

وتشهد هونج كونج منذ شهر مظاهرات سلمية كبيرة، إضافة إلى مواجهات عنيفة منفصلة مع الشرطة، على خلفية مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى بكين.

وتعرض برلمان هونج كونج، الشهر الماضي، للتخريب على أيدي مئات متظاهرين مقنعين في مشهد غير مسبوق.

يشار إلى أنه تم إرجاء مشروع القانون غير أن تلك الخطوة لم تسكت غضب الناس الذي اتسع إلى مطالبات بإصلاحات ديمقراطية وحق الاقتراع العام، ووقف تراجع الحريات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.