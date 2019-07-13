اللواء ابراهيم: ما نمر به بجاجة لتعاون خلاق وتنازلات متبادلة لمصلحة الوطن

لفت المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ خلال اطلاق مهرجانات ​بنت جبيل​ إلى أن "الازمة التي نمر فيها في البلاد بجاجة لتعاون خلاق وتنازلات متبادلة لمصلحة الوطن الذي لا يطلب أبناؤه إلا الاستقرار"، مشيراً إلى أن "مهرجان ​التسوق​ السنوي لعام 2019 الذي لي شرف أن أكون في حفل اطلاقه هذه ​السنة​ يساهم في بث الحيوية الاقتصادية على صعيد المنطقة فضلا عن كونه يساعد في تنمية الاطراف بما هي ضرورة".

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