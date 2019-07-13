تسلمت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري نتيجة التخفيض في نفقات شراء المواد المستعملة في الأعمال التطبيقية ما تم توفيره من كلفة مالية من لجنة الفنون الفندقية لشهادة البكالوريا الفنية.
وأشادت بري بكل من رئيس اللجنة ونائبه على حرصهم على المال العام وشفافيتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بري تتسلم من لجنة الفنون الفندقية وفراً ماليا بنسبة 45 بالمئة من نفقات الاعمال التطبيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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