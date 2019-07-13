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بري تتسلم من لجنة الفنون الفندقية وفراً ماليا بنسبة 45 بالمئة من نفقات الاعمال التطبيقية

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تسلمت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني ​هنادي بري​ نتيجة التخفيض في نفقات شراء المواد المستعملة في الأعمال التطبيقية ما تم توفيره من كلفة مالية من لجنة الفنون الفندقية لشهادة البكالوريا الفنية.

وأشادت بري بكل من رئيس اللجنة ونائبه على حرصهم على ​المال​ العام وشفافيتهم.

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