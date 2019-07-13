هانت: ظريف أبلغني بأن إيران ترغب بحل قضية ناقلة النفط من دون تصعيد

أعلن وزير ​الخارجية البريطانية​ ​جيريمي هانت​ أنه اتصل بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وطمأنه بأن ما يهم لندن هو وجهة ناقلة ​النفط​ غريس1 وليس منشأ النفط الذي تحمله، كاشفا ان "ظريف أبلغني بأن ​إيران​ ترغب بحل قضية ناقلة النفط من دون تصعيد".

وأكد انه "سنسهل الإفراج عن الناقلة الإيرانية بعد الإجراءات القانونية بجبل طارق".

وكانت قبل أسبوع قد عملت البحرية البريطانية على احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إلى سوريا، في خرق للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على النظام السوري، وأكّدت طهران أنّ السفينة محمّلة بنفط إيراني لكنها لم تكن متوجهة إلى سوريا.