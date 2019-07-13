الخارجية التركية دانت تفجير كسمايو الإرهابي في الصومال

دانت ​وزارة الخارجية التركية​ "الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة فندقاً بمدينة كسمايو، جنوبي ​الصومال​". وتسبب الهجوم الذي استهدف الجمعة فندقاً في كسمايو، في مقتل 26 شخصا، وإصابة 56 آخرين، وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عنه.

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