غرينبلات: هدف صفقة القرن إنهاء وجود حماس والجهاد الإسلامي ولا ضمانات للفلسطينيين

أكد المبعوث الأميركي إلى ​الشرق الأوسط​ ​جيسون غرينبلات​ أن "​صفقة القرن​ لا تتضمن حل الدولتين وقضايا المستوطنات و​اللاجئين​ و​القدس​"، مشيراً إلى أن "هدف خطة الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، هو إنهاء وجود حركتي "حماس" و"​الجهاد الإسلامي​".

وأوضح "أننا لا نستخدم عبارة "حل الدولتين" واستخدام هذه العبارة يؤدي إلى لا شيء ولا يمكن حل صراع معقد مثل هذا الصراع بشعار مكون من كلمتين ونحن نطلب فقط من الناس الانتظار وعندما يحصلون على الخطة السياسية، سيفهمون كيف نرى أن كلا الطرفين يمكن أن يخرج من هذا الصراع بطريقة ممتازة، لكن الأمر يتطلب كثيرا من العمل الشاق"، مشيراً إلى "اننا لا نقدم أي ضمانات للفلسطينيين، فالقضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين صعبة ومليئة بالتحديات".

وأشار إلى أن "العلاقات مع الفلسطينيين مقطوعة منذ نهاية عام 2017، متمنيا "أن يكون هناك تواصل".