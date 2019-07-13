نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: انحياز الجيش في السودان للثورة حقيقي

أكد نائب رئيس ​المجلس العسكري​ ​​السودان​ي الفريق ​محمد حمدان​ حميدتي "اننا لن نتحدث في الماضي وسنمضي بالسودان قدما"، مشيراً إلى أن "انحياز ​الجيش​ في السودان للثورة حقيقي"، داعياً إلى "التكاتف ونبذ الفرقة للوصول بالسودان إلى بر الأمان"، معتبراً أنه "من الأفضل عدم الالتفات للخلف والسير للأمام".

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