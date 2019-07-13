وزير ايراني: المستوى الاقتصادي للبلاد ايجابي والتضخم يؤول الى الانخفاض

اعتبر وزير الداخلية ال​ايران​ي ​عبد الرضا رحماني فضلي​ أن "المستوى الاقتصادي للبلاد ايجابيا ومعدل التضخم يؤول الى الانخفاض"، مشيراً إلى "الضغوط الاقتصادية التي تمارسها بعض البلدان ضد ايران"، موضحاً أن "ايران استوردت سلعا بقيمة 10 مليارات ​دولار​ خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي كما بلغ إجمالي صادراتها خلال هذه الفترة 11،5 مليار دولار وهو مايدلل على المستوى الاقتصادي الايجابي ويبين أن التضخم يؤول الى الانخفاض".

ونوه الى أن "ضغوطاً تمارس على البلاد في مجال الصفقات النفطية والتبادل المصرفي، مؤكدا استخدام آليات لاجتياز هذه المرحلة بسرعة"، واصفاً ايران بـ"مثابة البلد المرجع لايجاد حلول للنزاعات القائمة في المنطقة و"لو لم يكن دعمها لما كانت اوضاع بعض بلدانها مثل ​لبنان​ تتسم بالوضوح إذ أن جميع الشعوب تواجه المعتدين دفاعا عن استقلالها وتاريخها وثقافتها".

واعتبر أن "الاعداء يهدفون من وراء زعزعة الامن في المنطقة الى التآمر على ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية وقد تحولت ​السعودية​ اليوم الى بقرة حلوب ل​اميركا​ بسبب حيازتها للثروة والمال".