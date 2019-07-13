كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع سيدة فى باريس خلال احتفالات مشجعى الجزائر بفوز منتخبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت أم حتفها دهساً أمام أطفالها خلال احتفالات أحد مشجعي كرة القدم الجزائريين بتأهل فريقهم إلى نصف النهائى ببطولة الأمم الأفريقية بمصر، حيث قام المشجعون بأعمال شغب في باريس وشوهد أحدهم يحمل منشاره بعد فوز البلاد بكأس إفريقيا للأمم الليلة الماضية.

وتحولت الليلة الماضية من الاحتفالات العنيفة إلى أعمال عنف في العاصمة الفرنسية بعد أن هزمت الجزائر ساحل العاج 4-3 بركلات الترجيح مساء الخميس.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أنه تم القبض على العشرات بينما نُهبت ثلاث وكالات لبيع الدراجات النارية حول الشانزليزيه، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

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وشوهد أحد المحتفلين وهو يلوح بالمنشار بعد النصر، وتعرضت بعض المتاجر للنهب، بينما صاح آخرون "الله أكبر".

وفي مدينة مونبلييه الجنوبية، قال مسؤولون، إن امرأة دهست وقتلت بينما أصيب طفلها البالغ من العمر عام واحد بجروح خطيرة عندما فقد أحد المعجبين الجزائريين البالغ من العمر 21 عاماً السيطرة على سيارته بسرعة عالية في حي موسون.

وعانت فتاة آخرى من بنات الضحية، البالغ من العمر 17 عاما، من اصابة في الكاحل، وتم القبض على السائق.