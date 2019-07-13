كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرات مناوئة فى كوريا الجنوبية حول أكل لحوم الكلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكل مزارعو الكلاب الكوريون الجنوبيون، لحم الكلاب المغلي أثناء قيامهم بمظاهرة مضادة، رداً على احتجاجات تطالب باحترام حقوق الحيوان.

وجرت المظاهرة النارية في "يوم لحوم الكلاب" في البلاد، خارج الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية في البلاد، وارتدى مزارعو كلاب عصابات حمراء مزينة بعبارات مثل 'قتال.. وحدة"، للسخرية من النشطاء الذين يرفضون تناول لحوم الكلاب.

وفي الوقت نفسه كانت الممثلة "كيم باسنجر" من بين دعاة حقوق الحيوانات وعقدت نماذج من الكلاب الميتة.