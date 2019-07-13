كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر الجبال الجليدية يتحرك لأكثر من 250 كم نحو جورجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركت إحدى أكبر الجبال الجليدية في العالم "إيه-68"، بعد أن أظهرت لقطات جديدة تم جمعها من صور الأقمار الصناعية لتعقب رحلتها التي تمتد لأكثر من 155 ميلاً (250 كم) نحو جورجيا الجنوبية.

ومنذ أن انفصل الجبل الجليدي عن الجرف الجليدي "لارسن سى" في القارة القطبية الجنوبية قبل عامين، فإن الجبل الجليدي استدار بزاوية 270 درجة وانجرف على مسافة 155 ميلًا شمالًا، يحمله تيار المحيط المعروف بإسم "ويدل جاير".

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ويبلغ حجم الجبل 2239 ميلاً مربعًا (5،800 كيلومتر مربع) تقريبًا حجم ديلاوير (2،490 متر مربع/ 6450 كيلومتر مربع)، أو أربعة أضعاف مساحة لندن 580 متر مربع (1500 متر مربع)، وحجمه ضعف بحيرة إيري.

وتعتبر عملية تمزق الجليد ظاهرة طبيعية، حيث تزود الأنهار الجليدية الداخلية الرفوف الجليدية الساحلية بجليد جديد، ويتم دفع الجليد الأقدم إلى البحر.

وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن ارتفاع درجات حرارة الماء والهواء الناجم عن الاحتباس الحراري يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على طول سواحل أنتاركتيكا وجرينلاند، مما يسرع من الذوبان ويزيد من معدلات تمزق الجليد.