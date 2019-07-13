كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار يستهدف الشرطة العسكرية الروسية في درعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية، اليوم السبت، لعملية تفجير بعبوة ناسفة خلال تنقلها في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر المعارض، إن عبوة ناسفة مزروعة على الطريق الواصل بين مدينة بصر الشام وبلدة السهوة في ريف درعا الشرقي، انفجرت خلال مرور رتل عسكري روسي يضم ثلاث سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية.

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وأضاف المصدر في تصريحات، أن الرتل العسكري الروسي لم يتأثر بعملية التفجير وتابع طريقه دون توقف.

واستبعد المصدر أن تكون فصائل المعارضة تقف خلف عملية التفجير باعتبار أن هناك علاقة طيبة بين القوات الروسية وفصائل المعارضة بقيادة أحمد العودة في ريف درعا الشرقي، باعتبار القوات الروسية هي التي قادت المصالحات مع القوات السورية الحكومية التي لها وجود رمزي في ريف درعا الشرقي.

وتعد هذه العملية الأولى ضد القوات الروسية في محافظة درعا.