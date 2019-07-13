كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صاحبه أمطار وفيضانات وانقطاع للكهرباء.. "نيو أورليانز" تستعد لأول إعصار هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعد ملايين السكان بولاية نيوأورليانز الأمريكية لإعصار باري صباح اليوم السبت، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن ساحل الخليج، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق وأدى إلى إلغاء الرحلات الجوية.

وتوقع المسؤولون أن يصل "باري" إلى اليابسة كأول إعصار هذا العام بالقرب من مدينة مورجان غرب نيو أورليانز، حيث تم فرض حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح السبت.

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تمت ترقية حالة الطقس إلى حالة الإعصار من قبل المسؤولين في الساعة 11 صباحًا، حيث تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار لويس أرمسترونج الدولي، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 76 ميلًا في الساعة وأصبحت أقوى على مدار اليوم.

وقال خبراء الأرصاد بالمركز الوطني للأعاصير في وقت مبكر من يوم السبت، إنّ توقعات الهبوط تراجعت من شروق الشمس إلى وقت متأخر من الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر، حيث هبط الاعصار عبر ساحل الخليج في حوالي الساعة الخامسة صباحا.

وقال المركز الوطني للأعاصير: "هذا وضع يهدد الحياة"، مشيرًا إلى أن العاصفة قد تؤدي إلى جلب 3 إلى 6 أقدام من المياه داخل المنطقة من مصب نهر أتشافالايا، على بعد حوالي 60 ميلًا جنوب باتون روج، إلى شل شاطئ 20 ميلا جنوب شرق نيو اورليانز.