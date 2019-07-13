كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع ثلاث أجنبيات وإصابة آخرين في حريق مبنى سكني بالكويت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت هيئة إدارة الإطفاء في الكويت عن حريق شب في مبنى بمنطقة المهبولة ما أدى إلى مصرع ثلاثة وافدات آسيويات وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

ونشرت الإدارة العامة للإطفاء عبر حسابهم الرسمي في "تويتر" صورا للحريق والفرق الإطفائية التي باشرت إخماد النيران التي ألحقت أضرارا كبيرة.

وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء، اليوم السبت في بيان أن بلاغا ورد لغرفة عمليات الإطفاء في تمام الساعة 12:27 صباحا يفيد بوقوع حريق عمارة ووجود عدد من الأشخاص المحتجزين، ما دعا إطفائي مراكز المنقف والفحيحيل والانقاذ الفني إلى التعامل معه. وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.