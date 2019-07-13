كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 مسلحين من داعش في غارة جوية بقيادة الولايات المتحدة في شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش العراقي ان تسعة مسلحين من تنظيم داعش قتلوا اليوم السبت في غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة نينوى بشمال العراق.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة العمليات المشتركة في بيان موجز إنه بناءً على تقارير استخبارية قدمتها قيادة عمليات نينوى، هاجمت طائرة التحالف موقع داعش في وادي في الجزء الغربي من المقاطعة.

كما صرح مصدر أمني لوكالة انباء ((شينخوا)) شريطة عدم الكشف عن هويته بأن موقع "داعش" المهاجم، الذي تم تدميره بالكامل، استخدمه المتشددون المتطرفون كمخبأ للتحضير لشن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية.

وتحسن الوضع الأمني في العراق بشكل كبير بعد أن هزمت قوات الأمن العراقية مقاتلي داعش المتطرفين بالكامل في جميع أنحاء البلاد في أواخر عام 2017.

بيد أن فلول داعش ذابوا في المناطق الحضرية أو لجأوا إلى الصحارى والمناطق الوعرة كملاذ آمن، وقاموا بهجمات عصابات متكررة ضد قوات الأمن والمدنيين.

