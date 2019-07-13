مؤلم..شاب ينتحر ويترك رسالة مؤثرة يعتذر فيها لعائلته بسبب المخدرات 

أقدم شاب في العشرينيات من العمر، على وضع حد لحياته صباح أمس الجمعة، بطريقة مؤلمة، بعد أن شنق نفسه بمنزل أسرته بدوار أزرو واضو، إقليم تيزنيت.

وذكرت مصادر مقربة من العائلة، أن الهالك البالغ من العمر نحو 21 عاما، والذي كان يشتغل قيد حياته “عامل بناء”، ترك رسالة مؤثرة لأسرته، يعتذر فيها على السلوكات والتصرفات التي كانت تصدر عنه بعد إدمانه على تعاطي المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته، أن أسرة الهالك عثرت على جثته معلقة بسطح المنزل، وفِي يده رسالة يعتذر فيها، ليتم إخبار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالواقعة، والتي حلت بعين المكان.

هذا وقد عملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، بتعليمات من النيابة العامة، وتم فتح تحقيق حول الظروف والملابسات المحيطة بهذه الفاجعة.