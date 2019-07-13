حسنية أكادير ينجح في التجديد لكريم البركاوي

واصل فريق حسنية أكادير لكرة القدم، الحفاظ على اللاعبين الذين يشكلون العمود الفقري للنادي، حيث نجح في التجديد للاعب كريم البركاوي.

وجدد مكتب الفريق السوسي، برئاسة الحبيب سيدونو عقد البركاوي لموسمين إضافيين، علما أنه أصبح لاعبا حرا، بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بالحسنية، مع متم الموسم الكروي الماضي.

ورفض صاحب 23 عاما، عروضا من أندية وطنية على غرار قطبي البيضاء الرجاء والوداد، ناهيك عن بعض العروض من فرق عربية أبدت رغبتها في ضم البركاوي، على رأسها الصفاقسي التونسي، وأندية من الخليج العربي.

يذكر أن حسنية أكادير، نجح في التجديد لمجموعة من اللاعبين الذين انتهت عقودهم بنهاية الموسم الأخير، حيث مدد عقد حارس المرمى ياسين الحواصلي، والقائد ياسين الرامي، بالإضافة للمدافع أمين الصادقي.

ويسعى مسؤولو الحسنية من وراء الحفاظ على ركائز الفريق، الذهاب بعيدا في المسابقات التي سيشارك بها النادي خلال الموسم القادم، وهي البطولة الاحترافية وكأس العرش، ثم كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.