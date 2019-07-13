البحرية الملكية تنقذ 161 مهاجرا من الموت بعرض المتوسط

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قدمت المساعدة، ليلة الجمعة-السبت، لـ161 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين، الذين ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، واجهوا صعوبات على متن قوارب مطاطية تقليدية.

وأضاف أن المرشحين للهجرة غير الشرعية الذين تم إنقاذهم أعيدوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة.