الارشيف / اخبار العالم

أسامة طنان يوقع لفريق جديد

0 نشر
عثمان رضى 0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي  فيتيسه آرنهايم الهولندي، تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي المغربي، أسامة طنان، قادما من فريق سانت إتيان الفرنسي، في عقد سيمتد إلى غاية عام 2022.

وأكد النادي الهولندي، في بلاغ رسمي على موقعه، توقيعه لعقد جديد مع اللاعب، ليخوض موسما جديدا في هولندا، بعد أن جاور نادي أوتريخت، العام الماضي، على سبيل الإعارة.

ولم تنجح تجربة طنان، مع فريق سانت إتيان الفرنسي، إذ خاض 47 مباراة وسجل 5 أهداف فقط، كما أنه خاض تجربة قصيرة في ، رفقة فريق لاس بالماس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسامة طنان يوقع لفريق جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا