أسامة طنان يوقع لفريق جديد

أعلن نادي فيتيسه آرنهايم الهولندي، تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي المغربي، أسامة طنان، قادما من فريق سانت إتيان الفرنسي، في عقد سيمتد إلى غاية عام 2022.

وأكد النادي الهولندي، في بلاغ رسمي على موقعه، توقيعه لعقد جديد مع اللاعب، ليخوض موسما جديدا في هولندا، بعد أن جاور نادي أوتريخت، العام الماضي، على سبيل الإعارة.

ولم تنجح تجربة طنان، مع فريق سانت إتيان الفرنسي، إذ خاض 47 مباراة وسجل 5 أهداف فقط، كما أنه خاض تجربة قصيرة في الدوري الإسباني، رفقة فريق لاس بالماس.